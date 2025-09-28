Cagliari Inter inanellata la terza vittoria consecutiva | Chivu supera i sardi grazie ai suoi accattanti Lautaro e Pio Esposito

Internews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cagliari Inter, terza vittoria di fila per la squadra di Chivu che punta l’Atalanta e la Juventus! Tutte le novità sulla Serie A. Un’ora di dominio, poi qualche brivido nel finale. L’ Inter di Cristian Chivu porta a casa tre punti pesanti dall’Unipol Domus, battendo il Cagliari con i gol di Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito. Per i nerazzurri si tratta della terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute contro Ajax e Sassuolo, un segnale chiaro di crescita e continuità. Il Giornale sottolinea come la prova dei nerazzurri sia stata convincente nella prima parte di gara: «La più bella Inter di Chivu dura un’ora, poi un po’ stanca e soprattutto un’altra volta un po’ sprecona, lascia al Cagliari lo spazio e il tempo per spaventarla, persino con un palo, finché Pio Esposito spazza via la paura col primo gol in Serie A, firmato la sera in cui Lautaro arriva invece a quota 117, uno in più del mito Sandro Mazzola». 🔗 Leggi su Internews24.com

cagliari inter inanellata la terza vittoria consecutiva chivu supera i sardi grazie ai suoi accattanti lautaro e pio esposito

© Internews24.com - Cagliari Inter, inanellata la terza vittoria consecutiva: Chivu supera i sardi grazie ai suoi accattanti Lautaro e Pio Esposito

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Inter, tre punti pesanti a Cagliari: Lautaro apre, Esposito chiude

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

cagliari inter inanellata terzaCagliari-Inter 0-2: Lautaro e Pio Esposito portano Chivu alle spalle di Napoli e Juve - Colpo esterno per i nerazzurri alla Unipol Domus: terza vittoria di fila tra campionato e coppa ... Segnala repubblica.it

cagliari inter inanellata terzaSerie A, Cagliari-Inter 0-2: Lautaro apre, Pio Esposito chiude - All'Unipol Domus i nerazzurri vincono grazie a un gol per tempo, colpiscono due pali e si rilanciano in classifica. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Inter Inanellata Terza