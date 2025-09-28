Cagliari Inter inanellata la terza vittoria consecutiva | Chivu supera i sardi grazie ai suoi accattanti Lautaro e Pio Esposito

Cagliari Inter, terza vittoria di fila per la squadra di Chivu che punta l’Atalanta e la Juventus! Tutte le novità sulla Serie A. Un’ora di dominio, poi qualche brivido nel finale. L’ Inter di Cristian Chivu porta a casa tre punti pesanti dall’Unipol Domus, battendo il Cagliari con i gol di Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito. Per i nerazzurri si tratta della terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute contro Ajax e Sassuolo, un segnale chiaro di crescita e continuità. Il Giornale sottolinea come la prova dei nerazzurri sia stata convincente nella prima parte di gara: «La più bella Inter di Chivu dura un’ora, poi un po’ stanca e soprattutto un’altra volta un po’ sprecona, lascia al Cagliari lo spazio e il tempo per spaventarla, persino con un palo, finché Pio Esposito spazza via la paura col primo gol in Serie A, firmato la sera in cui Lautaro arriva invece a quota 117, uno in più del mito Sandro Mazzola». 🔗 Leggi su Internews24.com

