Cagliari Inter il commento di Nicola Riva | Quella di Chivu è una squadra fortissima ma abbiamo dimostrato carattere
Cagliari Inter, le parole di Nicola Riva dopo la sconfitta alla Domus: il figlio di Gigi elogia la forza dei nerazzurri e carica l’ambiente dei sardi. Dopo la vittoria dell’ Inter all’Unipol Domus, arrivano parole di stima e orgoglio da parte di Nicola Riva, figlio dell’indimenticato Gigi Riva, leggenda assoluta del calcio italiano e simbolo del Cagliari. Attraverso il proprio profilo Instagram, Riva junior ha voluto riconoscere i meriti della formazione di Cristian Chivu, capace di imporsi con cinismo e qualità contro i rossoblù. In un post che ha raccolto grande attenzione tra i tifosi sardi, Nicola Riva ha scritto: «Inter squadra fortissima, peccato aver preso quel gol a freddo perché con queste squadre tutto diventa più difficile, nonostante ciò siamo rimasti in partita e per 20 minuti del secondo tempo li abbiamo messi in difficoltà e con un po’ di fortuna magari. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Inter, tre punti pesanti a Cagliari: Lautaro apre, Esposito chiude
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
L’#Inter batte il #Cagliari 2:0 e risale in classifica: lo fa con un gol di #Lautaro nel 1T e uno di #PioEsposito nel 2T. In mezzo una partita molto inzaghiana-controllo della palla e del gioco-molte occasioni sprecate ( soprattutto da #Thuram) e pochissimi rischi, a - X Vai su X
L’Inter sbanca Cagliari 2-0 grazie al gol di Lautaro Martinez e al primo gol in campionato di Pio Esposito! L’esultanza del nostro Michele Borrelli #inter #seriea #reels #calcio #football #cagliari - facebook.com Vai su Facebook
Nicola Riva prima di Cagliari-Inter: «A casa nostra venderemo cara la pelle, tutti insieme con coraggio!» - Nicola Riva, dirigente del Cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della partita di questa sera contro l’Inter: le sue parole In vista della sfida di questa sera all’Unipol Domus tra Cagl ... cagliarinews24.com scrive
Cagliari-Inter il giorno dopo: Che giudizio date? Scrivete e commentate tra di voi - La nostra tradizionale rubrica del post gara ufficiale dei rossoblù dedicata a voi lettori della nostra testata giornalistica ... Scrive calciocasteddu.it