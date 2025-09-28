Cagliari Inter il commento di Nicola Riva | Quella di Chivu è una squadra fortissima ma abbiamo dimostrato carattere

Cagliari Inter, le parole di Nicola Riva dopo la sconfitta alla Domus: il figlio di Gigi elogia la forza dei nerazzurri e carica l’ambiente dei sardi. Dopo la vittoria dell’ Inter all’Unipol Domus, arrivano parole di stima e orgoglio da parte di Nicola Riva, figlio dell’indimenticato Gigi Riva, leggenda assoluta del calcio italiano e simbolo del Cagliari. Attraverso il proprio profilo Instagram, Riva junior ha voluto riconoscere i meriti della formazione di Cristian Chivu, capace di imporsi con cinismo e qualità contro i rossoblù. In un post che ha raccolto grande attenzione tra i tifosi sardi, Nicola Riva ha scritto: «Inter squadra fortissima, peccato aver preso quel gol a freddo perché con queste squadre tutto diventa più difficile, nonostante ciò siamo rimasti in partita e per 20 minuti del secondo tempo li abbiamo messi in difficoltà e con un po’ di fortuna magari. 🔗 Leggi su Internews24.com

