Cagliari Inter grave infortunio per Andrea Belotti | l’esito degli esami confermano quanto la diagnosi

Cagliari Inter, stop lungo per Belotti! Ecco quando tornerà in campo l’attaccante italiano in forza ai sardi dalla scorsa estate. Le paure sorte nell’immediato dopo l’infortunio si sono purtroppo trasformate in realtà per il Cagliari. Nel corso del primo tempo della sfida contro l’ Inter all’Unipol Domus, Andrea Belotti ha lasciato il campo dolorante in seguito a un contrasto con il portiere nerazzurro Josep Martinez. Gli esami diagnostici e gli accertamenti strumentali a cui l’attaccante si è sottoposto nella giornata odierna hanno evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cagliari Inter, grave infortunio per Andrea Belotti: l’esito degli esami confermano quanto la diagnosi

Inter, tre punti pesanti a Cagliari: Lautaro apre, Esposito chiude

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

L'Inter batte il Cagliari 2:0 e risale in classifica: lo fa con un gol di Lautaro nel 1T e uno di PioEsposito nel 2T. In mezzo una partita molto inzaghiana-controllo della palla e del gioco-molte occasioni sprecate ( soprattutto da Thuram) e pochissimi rischi

L'Inter sbanca Cagliari 2-0 grazie al gol di Lautaro Martinez e al primo gol in campionato di Pio Esposito!

