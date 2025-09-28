CAGLIARI-INTER | DOPPIO COLPO ALL’UNIPOL DOMUS

Ilprimatonazionale.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verso Cagliari-Inter, tutti i precedenti allUnipol Domus L’Inter di Cristian Chivu supera l’ostacolo Cagliari nell’anticipo della 5^a giornata di Serie A, vincendo 0-2 all’Unipol Domus in una partita combattuta. I nerazzurri, guidati dal loro ex difensore, conquistano tre punti fondamentali grazie ai gol di Lautaro Martínez e del giovane Francesco Pio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

cagliari inter doppio colpo all8217unipol domus

© Ilprimatonazionale.it - CAGLIARI-INTER: DOPPIO COLPO ALL’UNIPOL DOMUS

In questa notizia si parla di: cagliari - inter

Inter, tre punti pesanti a Cagliari: Lautaro apre, Esposito chiude

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime

Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa

cagliari inter doppio colpoDoppio colpo Inter, uno arriva subito: affare da 30 milioni | CM.IT - L'Inter pianifica un nuovo colpo per la finestra di gennaio: c'è un nome in particolare sul taccuino di Marotta e Ausilio ... Si legge su calciomercato.it

cagliari inter doppio colpoInter, 20 milioni per il portiere rossonero: colpo chiuso “in faccia” ai cugini - Attualmente la valutazione di Caprile si aggira intorno ai 20 milioni, ma in estate il cartellino potrebbe lievitare fino a quota 30. Scrive ilovepalermocalcio.com

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Inter Doppio Colpo