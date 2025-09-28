Cagliari in ansia | infortunio al ginocchio per Belotti attesi gli esami Le ultime

Cagliari, infortunio al ginocchio per Belotti nella sfida contro l’Inter di Chivu, sono attesi gli esami. Le ultimissime Momenti di forte preoccupazione in casa Cagliari dopo la sfida disputata alla Unipol Domus contro l’Inter di Cristian Chivu, tecnico rumeno subentrato in panchina quest’anno. Durante il match, infatti, Andrea Belotti, attaccante classe 1993 arrivato in estate . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari in ansia: infortunio al ginocchio per Belotti, attesi gli esami. Le ultime

In questa notizia si parla di: cagliari - ansia

Pioli l’ha cambiato a Cagliari ("valutazione tecnica») e la fascia è andata prima a Gosens e poi a Mandragora. Ranieri e la sostituzione: l’ansia del capitano

Infortunio Belotti, ansia in casa Cagliari: si teme la rottura del crociato! Ecco cosa filtra

Davanti all’hotel di Lecce che ospita il Cagliari ci sono alcuni tifosi del Cagliari, insieme a loro un gruppetto di ragazzini salentini, sui dieci anni, a caccia di autografi e selfie. Aspettano coin ansia soprattutto Belotti e Mina. Dalla hall esce Nicola Riva, sempre di - facebook.com Vai su Facebook

Ora tocca a LAUTARO! Chivu si AFFIDA al CAPITANO per CAGLIARI, BONNY in DUBBIO? Ansia STADIO PARTECIPA ALLA DIRETTA ? https://youtube.com/watch?v=p--bBjF7Wcw… - X Vai su X

Cagliari-Inter, infortunio al ginocchio per Belotti: ansia per il gallo - Inter: l'attaccante è uscito nel corso del primo tempo dopo aver accusato un dolore al ginocchio ... Lo riporta cagliaripad.it

Infortunio Belotti, si teme il peggio: arriva una notizia negativa - Inter di questo sabato sera di Serie A, perché il Gallo Andrea Belotti si è infortunato e si teme il peggio con un guaio al ginocchio ... Come scrive calciotoday.it