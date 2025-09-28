Cade su una macchia d' olio | 50enne trasferito in ospedale

Salernotoday.it | 28 set 2025

Un uomo di 50 anni è stato ricoverato all'ospedale di Vallo della Lucania in seguito a una caduta avvenuta ad Agropoli. L'episodio si è verificato ieri sera, poco prima di mezzanotte, in via Tommaso Crisci. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio a causa di una macchia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

cade macchia d olioAgropoli, cade in strada a causa di una macchia d’olio: 50enne soccorso e portato in ospedale - Un incidente si è verificato ieri sera a Agropoli, in via Tommaso Crisci, richiedendo l’intervento dei soccorsi. Lo riporta infocilento.it

