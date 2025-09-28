Cade per 15 metri dal campanile di Val Montanaia alpinista ferito

Un alpinista di 57 anni della provincia di Lecco è caduto al primo tiro di corda sopra l'attacco del Campanile di Val Montanaia intorno alle 12 del 28 settembre.A chiamare il Nue112 sono stati altri alpinisti impegnati nella scalata della via normale al Campanile stesso che hanno riferito di aver. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

