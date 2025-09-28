Cade durante una corsa in montagna grave un 18enne | cos'è successo
Un ragazzo di 18 anni è caduto mentre stava correndo per la Marathon Trail Lago di Como. È stato trovato in un gravissimo stato di ipotermia. È stato trasferito a Bergamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cade durante una corsa in montagna, grave un 18enne: cos’è successo - Dopo avergli prestato le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. fanpage.it scrive
Como, 18enne cade durante la maratona e viene ritrovato sulla montagna in ipotermia: è gravissimo in ospedale - L'incidente durante «Marathon Trail Lago di Como» in partenza da Menaggio. Da milano.corriere.it