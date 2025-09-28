Cade durante una corsa in montagna grave un 18enne | cos'è successo

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 18 anni è caduto mentre stava correndo per la Marathon Trail Lago di Como. È stato trovato in un gravissimo stato di ipotermia. È stato trasferito a Bergamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cade - durante

Grosso ramo cade sulla passerella pedonale durante la festa: arrivano i vigili del fuoco

Roma, giallo su morte Adriano Gneo: cade da terrazza durante lite e muore, si indaga per omicidio

Giallo a Roma, cade da una terrazza durante una lite e muore. Si indaga per omicidio

cade durante corsa montagnaCade durante una corsa in montagna, grave un 18enne: cos’è successo - Dopo avergli prestato le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. fanpage.it scrive

cade durante corsa montagnaComo, 18enne cade durante la maratona e viene ritrovato sulla montagna in ipotermia: è gravissimo in ospedale - L'incidente durante «Marathon Trail Lago di Como» in partenza da Menaggio. Da milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Cade Durante Corsa Montagna