Cacciatore morto in Trentino mentre recuperava una preda | aveva 37 anni il corpo trovato in un canale

Notizie.virgilio.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cacciatore di 37 anni è morto durante una battuta in montagna in Trentino: si era allontanato per recuperare una preda ed è precipitato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

cacciatore morto trentino mentreTrentino, cacciatore precipita e muore mentre recupera la preda - Il corpo è stato individuato lungo un canale roccioso, dove era probabilmente ruzzolato, complice il terreno bagnato, per alcune centinaia di metri ... Da msn.com

cacciatore morto trentino mentreVa a caccia con gli amici, scivola e precipita in un canale: morto un 37enne, la tragedia in Trentino - Un uomo di 37 anni è morto durante una battuta di caccia: il giovane è precipitato per un centinaio di metri in un canale roccioso in Trentino ... Scrive fanpage.it

