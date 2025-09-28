Cacciari sul Nove | Netanyahu può anche negare il genocidio ma a Gaza succede una cosa mai vista È il collasso dell’umanità
“Che si chiami genocidio o meno l’orrore di Gaza non cambia. Siamo di fronte a un collasso di ogni forma del diritto come mai si era visto prima”. Così Massimo Cacciari, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi in onda il sabato su Nove, ha commentato il discorso di Netanyahu all’Onu, in cui il premier israeliano ha negato che sia in corso un genocidio e ha negato l’uso della fame come strumento di guerra. “Possono chiamarlo “ricostruzione lussuosa immobiliare sulla Striscia di Gaza”, ma è sempre orrore – ha detto il professore – Si vede una cosa che non si era non solo mai vista, ma nemmeno concepita in una situazione di guerra e cioè non si era mai visto un esercito (quello israeliano, ndr) che esplicitamente e volutamente massacra popolazioni civili “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
