Cacciari sul Nove | Netanyahu può anche negare il genocidio ma a Gaza succede una cosa mai vista È il collasso dell’umanità

Ilfattoquotidiano.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Che si chiami genocidio o meno l’orrore di Gaza non cambia. Siamo di fronte a un collasso di ogni forma del diritto come mai si era visto prima”. Così Massimo Cacciari, ospite di Accordi&Disaccordi, il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi in onda il sabato su Nove, ha commentato il discorso di Netanyahu all’Onu, in cui il premier israeliano ha negato che sia in corso un genocidio e ha negato l’uso della fame come strumento di guerra. “Possono chiamarlo “ricostruzione lussuosa immobiliare sulla Striscia di Gaza”, ma è sempre orrore – ha detto il professore – Si vede una cosa che non si era non solo mai vista, ma nemmeno concepita in una situazione di guerra e cioè non si era mai visto un esercito (quello israeliano, ndr) che esplicitamente e volutamente massacra popolazioni civili “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

cacciari sul nove netanyahu pu242 anche negare il genocidio ma a gaza succede una cosa mai vista 200 il collasso dell8217umanit224

© Ilfattoquotidiano.it - Cacciari sul Nove: “Netanyahu può anche negare il genocidio, ma a Gaza succede una cosa mai vista. È il collasso dell’umanità”

In questa notizia si parla di: cacciari - nove

Gaza, Cacciari: “Quella di Israele è la follia nera del demonio. Netanyahu come Hamas, vanno cacciati entrambi” - “Da tragedie come quella a Gaza e in Ucraina non se ne esce se non sentiamo alcuna empatia con l’altro e se non si comprende che dobbiamo compiere ogni sforzo per perdonarci. Segnala ilfattoquotidiano.it

Israele, Cacciari: "Netanyahu pazzo-terrorista, aspettiamo che cada. L'Iran perderebbe la guerra. Gli Usa? Trump non è Biden..." - Tecnicamente non è un genocidio ma una guerra portata avanti con tecniche terroristiche" "Mi pare che Trump stia cercando di gettare acqua sul fuoco dicendo che gli Stati Uniti non ... Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Cacciari Nove Netanyahu Pu242