Cabal elogiato dai giornali | Gol da opportunista diventa l’eroe della serata della Juventus Voto e pagella del colombiano

Cabal, pioggia di elogi per il difensore colombiano: il gol da rapace d'area e la sua storia di resilienza gli valgono un 7 in pagella. Il giorno dopo la partita, arriva la consacrazione ufficiale. Nelle tradizionali e attesissime pagelle de La Gazzetta dello Sport, c'è un nome che brilla più di tutti gli altri nella serata della Juventus: quello di Juan David Cabal. L'eroe inaspettato del pareggio contro l' Atalanta non solo ha conquistato i tifosi, ma anche la critica, che lo ha eletto all'unanimità come il migliore in campo tra i bianconeri. Cabal Juve: il giudizio della Gazzetta dello Sport.

