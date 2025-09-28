Cabal elogiato dai giornali | Gol da opportunista diventa l’eroe della serata della Juventus Voto e pagella del colombiano
Cabal, pioggia di elogi per il difensore colombiano: il gol da rapace d’area e la sua storia di resilienza gli valgono un 7 in pagella. Il giorno dopo la partita, arriva la consacrazione ufficiale. Nelle tradizionali e attesissime pagelle de La Gazzetta dello Sport, c’è un nome che brilla più di tutti gli altri nella serata della Juventus: quello di Juan David Cabal. L’eroe inaspettato del pareggio contro l’ Atalanta non solo ha conquistato i tifosi, ma anche la critica, che lo ha eletto all’unanimità come il migliore in campo tra i bianconeri. Cabal Juve: il giudizio della Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
La Juventus riprende l’Atalanta nel finale: 1-1. Al gol di Sulemana risponde Cabal - L'errore di Kossonou consente a Cabal di trovare il pari: l'espulsione di De Roon rende emozionante i ... Lo riporta msn.com