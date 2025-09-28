Cabal al settimo cielo | Una gioia enorme segnare il mio primo gol con questa maglia Il messaggio del difensore colombiano – FOTO

Cabal affida a Instagram le sue emozioni: la gioia per un gol atteso a lungo dopo il grave infortunio e il rientro in campo. Il suo messaggio. La gioia più grande, dopo il periodo più buio. A poche ore dalla serata che lo ha consacrato come l’eroe inaspettato di Juve -Atalanta, Juan Cabal ha affidato ai social network tutta la sua emozione. Il difensore colombiano, autore del gol del pareggio a 1-1, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per celebrare un momento che per lui vale molto più di un semplice gol. Cabal Juve: le parole dopo la favola. Tornato in campo da pochissimo dopo la rottura del legamento crociato che lo ha tenuto fermo per quasi un anno, per Cabal la rete segnata contro l’ Atalanta è stata la fine di un incubo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cabal al settimo cielo: «Una gioia enorme segnare il mio primo gol con questa maglia». Il messaggio del difensore colombiano – FOTO

In questa notizia si parla di: cabal - settimo

Leonardo da Vinci, nel suo studio sulle proporzioni umane, modificò il canone di Vitruvio stabilendo che il piede corrispondesse a un settimo (1/7) dell'altezza dell'uomo, una differenza rispetto all'un sesto (1/6) proposto da Vitruvio. Questa innovazione, così co - facebook.com Vai su Facebook

Mister Stellone al settimo cielo: "Una gioia immensa, grazie Pesaro" - "Mi sono ubriacato solo con i baci dei tifosi e mio figlio ha pianto come non aveva fatto nemmeno con la promozione in serie A". Da ilrestodelcarlino.it

Emma al settimo cielo dopo i controlli di routine: “Ho fatto la visita, va tutto bene. Piango di gioia, festeggio cantando con tutto il mio cuore” - Emma ha voluto comunicare a tutti i suoi fan di stare bene dopo l’intervento delicato di cinque anni fa. Riporta ilfattoquotidiano.it