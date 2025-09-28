Butta a terra una donna per rubarle la collana | la violenza su corso Umberto

Ieri pomeriggio a Napoli la Polizia ha arrestato un 29enne di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale, per tentata rapina aggravata. Gli agenti dell’Upgsp hanno notato, su corso Umberto I, due donne riverse a terra e un soggetto che stava tentando di sottrarre qualcosa a una di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: butta - terra

Ghali sventola la bandiera palestinese sul palco a Sassari e poi la butta a terra: altro che solidarietà (video)

Ghali, la bandiera della Palestina sul palco? La butta a terra

Vede i carabinieri e butta una busta a terra: all’interno mille pasticche di ecstasy per i locali della zona

UN'S BOTA VEJA GNET ? non si butta via niente incontra il Mercato della Terra di #Imola e Slow Food Imola che da sempre promuovono la filiera corta, i produttori locali e la riduzione degli sprechi e un aperitivo a scarto zero. Grazie ai tanti presenti e agli - facebook.com Vai su Facebook

Butta a terra una ragazza per il telefono, inseguito dai passanti e arrestato https://ift.tt/iBEzt1m Vai su X

Butta a terra una ragazza per rubarle lo scooter: preso - Ha visto la ragazza che stava salendo sul suo scooter e le è saltato addosso, buttandola già dal motorino e tentando di scappare con il mezzo. msn.com scrive

Butta a terra una ragazza per il telefono, inseguito dai passanti e arrestato - L'uomo è stato poi inseguito e bloccato da un agente della polizia locale libero dal servizio che ha raggiunto il 25enne poi arrestato dal personale della questura ... Da milanotoday.it