Buon compleanno Lory del Santo Brigitte Bardot Luis Alberto…

Buon compleanno Lory del Santo, Brigitte Bardot, Luis Alberto, Giovanni Tria, Vincenzo Maddaloni, Carlo Palermo, Paolo Mereghetti, Guido Barendson, Silvia Dionisio, Aldo Baglio, Raffaele Paganini, Francesco Daveri, Bruno Marton, Dita von Teese, Saverio Costanzo, Sara Moretto, Lorenzo Barillari, Martina Grimaldi, Simone Grotzkyj, Cristina Selmi, Nike Francesca Pucci. Oggi 28 settembre compiono gli anni: Luis Alberto, calciatore; Franca Parisi, attrice; Brigitte Bardot, attrice; Giordano Angelini, dirigente d’azienda, politico; Franco Cribiori, ex ciclista; Guido de Rosso, ex ciclista; Giuseppe La Mura, ex canottiere, medico; Vincenzo Maddaloni, giornalista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Lory del Santo, Brigitte Bardot, Luis Alberto…

In questa notizia si parla di: buon - compleanno

Buon compleanno Alessio Cerci, Giancarlo Oddi, Frank Cimini…

Buon compleanno Veronica Lario, Roberto Gualtieri, Fioretta Mari…

Buon compleanno Laura Chiatti, Aida Yespica, Marco di Vaio…

Buon compleanno a @VirgiRaffaele : da Belén a Ornella Vanoni, le sue imitazioni cult a Striscia #Striscialanotizia #VirginiaRaffaele - X Vai su X

MTV Italia. . Buon compleanno a Jenna Ortega Festeggiamo con alcuni momenti delle sue migliori interviste #MTVCeleb #JennaOrtega - facebook.com Vai su Facebook

Lory del Santo: «Con Agnelli sono stata due anni senza sesso. Tognazzi mi voleva come amante. Moratti? Non ci provò mai, peccato» - Gli chiesi aiuto per pagarmi il mutuo di casa quando nacque nostro figlio Conor. Secondo ilmessaggero.it

Lory Del Santo e Marco Cucolo, 11 anni d’amore e 34 di differenza: “L’unico a essere rimasto” - Non è facile parlare della coppia composta da Lory Del Santo e Marco Cucolo senza fare riferimento alla differenza d’età. dilei.it scrive