Bufera Juve | Tudor via subito ecco il sostituto

Il tecnico croato sotto attacco, la sua squadra delude e rallenta ancora: i primi nomi per prendere il suo posto in panchina a Torino Ha inquadrato positivamente l’1-1 con l’Atalanta per la sua Juventus, Igor Tudor, ma non tutti la vedono così, anzi. Dopo il match con i bergamaschi, sono in tanti a essere perplessi. E a chiedere l’addio del tecnico croato alla panchina bianconera. Tra i possibili sostituti, rispuntano Luciano Spalletti e Roberto Mancini. -Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Questo, almeno, il tenore di diversi commenti sui social. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Bufera Juve: "Tudor via subito", ecco il sostituto

