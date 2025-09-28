AREZZO Il trittico di gare ravvicinate per l’Arezzo si conclude con un’altra vittoria, giunta di nuovo in rimonta, e con sei punti su nove. Il tecnico Cristian Bucchi (nella foto) ha analizzato così la gara: "Dobbiamo essere contenti per i tre punti, perché siamo andati sotto ancora una volta. Stavolta è stato un errore di lettura in uscita: sapevamo che ci prendevano uomo su uomo e dovevamo scegliere una soluzione diversa. Alla fine, però, la nostra filosofia è quella: proporre gioco e costruire dal basso. Se riusciamo a rimontare è proprio perché vogliamo sempre giocare la palla". È stato un Arezzo meno tambureggiante ma comunque efficace: "Siamo stati intelligenti a capire che non eravamo brillantissimi e che era una partita complicata, anche per il campo, meno perfetto di altre volte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bucchi: "Stavolta siamo stati cinici e intelligenti"