Bryan Danielson potrebbe essersi allontanato dalle competizioni sul ring, ma non ha chiuso completamente la porta a un ritorno. L’ex campione mondiale della AEW, che ha perso il titolo a WrestleDream 2024 e aveva promesso di ritirarsi subito dopo, fa ora parte del team di commento di AEW Dynamite. Tuttavia, in una nuova intervista, ammette che un ritorno potrebbe accadere, ma non come prima. Parlando con Wide World of Sports, Danielson ha rivelato di aver seriamente preso in considerazione l’idea di ritirarsi sul palcoscenico più grande possibile: lo stadio di Wembley durante All In 2024: “Sì, al 100%—è stato sicuramente un pensiero che ho avuto” ha detto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Bryan Danielson: “Potrei tornare sul ring, ma la famiglia viene prima”