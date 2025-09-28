Bruxelles taglia i soldi alle regioni virtuose

Nel nuovo bilancio comunitario spariscono ufficialmente i fondi di coesione, ridotti e inseriti dentro un nuovo calderone che sarà gestito dallo Stato. Governatori in rivolta. Fontana: «Così non potremmo fare quasi niente». Cirio: «A rischio la credibilità europea». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Bruxelles taglia i soldi alle regioni virtuose

Fontana striglia Bruxelles: “In Lombardia spendiamo i soldi Ue meglio che a Roma, no al centralismo” - “Senza fondi di coesione salterebbe il modello lombardo, e non conviene né all’Italia né all’Europa” ... msn.com scrive

Lepore a Bruxelles, 'l'Ue non escluda le Regioni da Coesione" - Sulla futura politica di coesione "siamo interessati a capire" che ruolo avranno regioni e città "nella definizione della governance, che pare che sarà messa in discussione dalla ... Da iltempo.it