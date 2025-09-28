Il nuovo episodio di 4 Hotel viaggia lungo il basso Lazio tra il Circeo, Terracina, Fondi e Gaeta, in una terra ricca di mito: gli albergatori saranno all'altezza delle aspettative di Bruno Barbieri? Nuova puntata per Bruno Barbieri - 4 Hotel, in onda questa sera su Sky e in streaming su NOW, tutta dedicata alla Riviera di Ulisse. Quello dello chef esperto di hôtellerie sarà un viaggio tra promontori e borghi sul Tirreno in cui quattro strutture si giocano il titolo di migliore accoglienza. In primo piano, come sempre, restano servizio, pulizia, coerenza di prezzo e identità del territorio, con uno sguardo più insistito sulla sostenibilità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bruno Barbieri – 4 Hotel, stasera su Sky e NOW: il quarto episodio fa tappa nella Riviera di Ulisse