Brunello Cucinelli faro di autenticità e dignità

Anche la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, si schiera apertamente con Brunello Cucinelli dopo il crollo in borsa e il report e le accuse di Morpheus Research sulla questione russa. “Sono vicino a Brunello Cucinelli, alla sua famiglia e a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno lavorano. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

I ricavi di Brunello Cucinelli salgono a 684 milioni in 6 mesi

Brunello Cucinelli protagonista a Wimbledon

Fotinì Peluso e Brunello Cucinelli: doppio look da sogno in laguna

Brunello Cucinelli finisce nel mirino degli hedge fund per presunte violazioni delle sanzioni imposte dall'Unione europea alla Russia. Ieri, giovedì 25 settembre, il titolo della maison umbra ha subito una sospensione dalle contrattazioni di Borsa e, dopo la ripr

Un nome nuovo ma già temuto nei mercati finanziari: si chiama #Morpheus Research. La società di ricerca è nata appena un anno fa e ha già fatto tremare diverse società quotate. L'ultima, in ordine di tempo, è l'italiana Brunello Cucinelli, che in una sola gior

Brunello Cucinelli: la gogna mediatica dell’eccellenza umbra - È quello in cui i riflettori si accendono non per celebrare, ma per demolire. Lo riporta umbriaoggi.it

