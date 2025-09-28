Brunello Cucinelli è la storia dell’Umbria e dell’Italia
Dopo le accuse di Morpheus Research sulla questione russa che hanno agitato i mercati e fatto crollare il titolo in borsa e la capitalizzazione bruciata anche Marco Squarta, europarlamentare di Fratelli d'Italia, si schiera con Brunello Cucinelli. Il politico umbro salta la questione del report. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Brunello Cucinelli finisce nel mirino degli hedge fund per presunte violazioni delle sanzioni imposte dall'Unione europea alla Russia. Ieri, giovedì 25 settembre, il titolo della maison umbra ha subito una sospensione dalle contrattazioni di Borsa e, dopo la ripr
Un nome nuovo ma già temuto nei mercati finanziari: si chiama #Morpheus Research. La società di ricerca è nata appena un anno fa e ha già fatto tremare diverse società quotate. L'ultima, in ordine di tempo, è l'italiana Brunello Cucinelli, che in una sola gior
Brand o brand...elli / Brunello Cucinelli crolla in Borsa: dalla favola contadina alla stretta dei mercati. La storia dell'impero italiano del cashmere - Dal borgo umbro al mito del cashmere etico, Brunello Cucinelli si ritrova ora nel mirino degli analisti: accuse di legami con la Russia e sconti sul ... Riporta affaritaliani.it
Brunello Cucinelli: la gogna mediatica dell’eccellenza umbra - È quello in cui i riflettori si accendono non per celebrare, ma per demolire. Si legge su umbriaoggi.it