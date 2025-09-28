Brozovic confermata la condanna per diffamazione l’ex nerazzurro | la decisione del Tribunale di Milano

Brozovic riceve ottime notizie! Arriva la conferma per la condanna di diffamazione! Tutti i dettagli sull’accaduto. La vicenda giudiziaria che ha coinvolto Marcelo Brozovic, ex centrocampista dell’ Inter classe 1992 che ha vestito la maglia dei nerazzurri per otto stagioni, ha vissuto in questi giorni un passaggio decisivo. La terza sezione della Corte d’Appello di Milano ha infatti confermato la condanna di Fabrizio Corona per diffamazione ai danni del calciatore e di Wanda Nara, modella e procuratrice argentina, all’epoca moglie e agente di Mauro Icardi. Il procedimento era stato avviato dopo la pubblicazione sul portale online gestito da Corona di un articolo che ipotizzava un presunto flirt tra Brozovic e Wanda. 🔗 Leggi su Internews24.com

