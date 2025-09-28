Brett Goldstein ed Imogen Poots e l' amore in All of you | Iniziare una relazione è affascinante e spaventoso
Al junket della pellicola disponibile su Apple TV+, abbiamo intervistato i due protagonisti di questo film romantico dalle atmosfere alla Black Mirror. All of you è il film diretto da William Bridges, anche autore dello script insieme a Brett Goldstein, disponibile su Apple Tv+ dal 26 settembre. È ambientato in una Londra di un futuro molto prossimo in cui aleggia un'atmosfera distopica alla Black Mirror. E non a caso: Bridges ha diretto ben più di una puntata della serie ideata da Charlie Brooker. Certo, il mood generale è meno teso e inquietante, se vogliamo, rispetto alla popolare produzione da tempo divenuta esclusiva Netflix. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: brett - goldstein
Imogen Poots e la star di Ted Lasso Brett Goldstein sono anime gemelle nel trailer di All of you
All of You, trailer e data di uscita del film romantic comedy con Brett Goldstein e Imogen Poots
All of You: il trailer italiano del romantic drama Apple Tv+ con Brett Goldstein e Imogen Poots
«Cosa sarebbe successo se avessimo fatto un’altra scelta? » È la domanda che accompagna Simon e Laura in All of You, il film uscito in esclusiva su Apple TV+ il 26 settembre. La storia segue questi due amici, interpretati da Brett Goldstein e Imogen Poots, l - facebook.com Vai su Facebook
Su Apple TV+ è disponibile il film romantico All of You con Brett Goldstein e Imogen Poots. Amici da sempre, si ritrovano a un bivio. Un test cambierà il loro destino? ? Voto Rotten Tomatoes: 77% #AppleTV #AllOfYou #Film - X Vai su X
Brett Goldstein ed Imogen Poots e l'amore in All of you: “Iniziare una relazione è affascinante e spaventoso” - Grazie ad Apple, abbiamo potuto chiacchierare con Brett Goldstein ed Imogen Poots, protagonisti (Goldstein anche autore) di un'interessante storia d'amore dal presupposto sci- Scrive movieplayer.it
All of You: il trailer italiano del romantic drama Apple Tv+ con Brett Goldstein e Imogen Poots - Il trailer italiano di All of You, il nuovo romantic drama Apple Original diretto da William Bridges con Brett Goldstein e Imogen Poots ... Secondo cinefilos.it