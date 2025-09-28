Al junket della pellicola disponibile su Apple TV+, abbiamo intervistato i due protagonisti di questo film romantico dalle atmosfere alla Black Mirror. All of you è il film diretto da William Bridges, anche autore dello script insieme a Brett Goldstein, disponibile su Apple Tv+ dal 26 settembre. È ambientato in una Londra di un futuro molto prossimo in cui aleggia un'atmosfera distopica alla Black Mirror. E non a caso: Bridges ha diretto ben più di una puntata della serie ideata da Charlie Brooker. Certo, il mood generale è meno teso e inquietante, se vogliamo, rispetto alla popolare produzione da tempo divenuta esclusiva Netflix. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Brett Goldstein ed Imogen Poots e l'amore in All of you: “Iniziare una relazione è affascinante e spaventoso”