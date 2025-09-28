Brescia i genitori dei bambini mai nati | Esumazioni forzate la sentenza non ci fermerà

Brescia, 28 settembre 2025 - "Una grande ingiustizia e una totale mistificazione dei fatti, compresa questa sentenza". A parlare è Paolo Crotti, portavoce delle famiglie coinvolte nella vicenda delle esumazioni di 2.500 feti – bimbi mai nati o sopravvissuti poche ore dopo essere venuti alla luce – al cimitero Vantiniano nel 2021: per l'accusa, eseguite in modo irregolare. Famiglie che poi hanno fatto causa alla Loggia. Ieri il gup Gaia Sorrentino al termine del processo in abbreviato alle due funzionarie comunali di settore, Monik Liliana Ilaria Peritore ed Elisabetta Begni, rispettivamente responsabile dei servizi cimiteriali e direttrice di settore in Loggia, le ha assolte "perché il fatto non sussiste ".

