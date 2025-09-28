Brescia diventa salone letterario Domenica torna la fiera del libro
Centottantadue appuntamenti in calendario fino a domenica prossima: a Brescia riparte Librixia. La fiera del libro, promossa da Comune e Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale con il proprio circolo culturale AnCos, ha preso il via ieri per la dodicesima edizione con l’inaugurazione con il sindaco Laura Castelletti e il presidente di Confartigianato Eugenio Massetti nonché l’assessore regionale Simona Tironi. Come sempre, cuore della rassegna è piazza Vittoria con il mercato dei libri e l’arena degli incontri; gli appuntamenti interesseranno però anche altri luoghi, dall’auditurium San Barnaba al Salone Apollo dell’Università degli studi di Brescia, con un programma che rende la città un salone letterario a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
