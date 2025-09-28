Bremer da leader dopo Juve Atalanta | Un punto che ci dà carica Ora testa al Villarreal tutti insieme Il messaggio del difensore – FOTO

Bremer, difensore della Juve, ha scritto questo messaggio dopo il pareggio contro l’Atalanta. Ecco le sue parole sui social. Un messaggio da leader, per spazzare via le scorie e guardare subito avanti. Il giorno dopo il secondo pareggio consecutivo in campionato, a suonare la carica in casa Juve è Gleison Bremer. Con un post sui suoi canali social, il difensore brasiliano ha analizzato l’1-1 con l’Atalanta, lanciando un messaggio di unità e concentrazione in vista della prossima, cruciale sfida di Champions League. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer) “Un punto che ci dà carica, ora testa al Villarreal”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

