Il film Una battaglia dopo l’altra ha vinto facilmente il Box Office USA nel suo weekend d’esordio. Costato 130 milioni di dollari, il nuovo film diretto da Paul Thomas Anderson ha portato a casa il primato del botteghino nordamericana con un incasso di 22.4 milioni di dollari. A livello internazionale l’incasso è stato inoltre 26,1 milioni di dollari, per un incasso globale previsto di 48,5 milioni di dollari. Nonostante il risultato non sia da considerare vincente, quello di Una battaglia dopo l’altra risulta essere il più importante della carriera di Anderson negli USA, e questo è un dato di fatto. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Box Office USA | Una battaglia dopo l’altra vince il weekend