Boundless la spiegazione del finale | Chi ha ucciso Alberte Schneider?

Il thriller danese Boundless è il quinto capitolo della serie cinematografica Department Q, adattamento dell’omonima collana di romanzi polizieschi nordici noir scritta da Jussi Adler-Olsen. La saga racconta le indagini condotte dall’omonimo dipartimento speciale della polizia, ma poiché ogni caso è indipendente, gli spettatori non devono preoccuparsi della continuità. Boundless segue il trio di investigatori del Dipartimento Q – Carl Mørck, Rose Knudsen e Hafez el-Assad – che riaprono un caso di omicidio irrisolto dopo che eventi del passato iniziano a riemergere, diventando sempre più personali per i protagonisti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: boundless - spiegazione

Boundless: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 4 - Boundless film, miniserie storica con Rodrigo Santoro e Álvaro Morte: la prima circumnavigazione del globo tra gloria, morte e scoperta. Secondo maridacaterini.it

Boundless, la recensione: un poliziesco a corto di tensione - Al centro di Boundless una nuova indagine della Sezione Q, che si trova a investigare sulla morte di una giovane donna legata a una fantomatica setta new- Come scrive msn.com