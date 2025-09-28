Boundless la recensione | un poliziesco a corto di tensione

Al centro di Boundless una nuova indagine della Sezione Q, che si trova a investigare sulla morte di una giovane donna legata a una fantomatica setta new-age. Su Rai4 e RaiPlay. La Sezione Q della polizia di Copenaghen sta attraversando un momento delicato: Carl Mørck, ancora segnato da un caso precedente, fatica a mantenere l'equilibrio, mentre Assad e Rose cercano di sostenerlo nonostante la fragilità crescente di quest'ultima. Il team si ritrova a indagare su un vecchio caso irrisolto sull'isola di Bornholm, dove anni prima una giovane era stata trovata senza vita: un caso etichettato ufficialmente come suicidio, ma con molti punti oscuri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Boundless, la recensione: un poliziesco a corto di tensione

In questa notizia si parla di: boundless - recensione

LA TRAMA DI BOUNDLESS - Boundless, scheda del film di Ole Christian Madsen, con Ulrich Thomsen, Sofie Torp e Afshin Firouzi, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film al Cinem ... Secondo comingsoon.it