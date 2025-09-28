Bottega Veneta la Primavera-estate 2026 che segna il debutto di Louise Trotter riparte dall' Intrecciato

Quello della nuova direttrice creativa è un esordio in equilibrio tra passato e futuro, struttura e leggerezza. Che rende omaggio all'iconico pattern che quest'anno compie 50 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Bottega Veneta, la Primavera-estate 2026 che segna il debutto di Louise Trotter riparte dall'Intrecciato

In questa notizia si parla di: bottega - veneta

Lorenzo Musetti è il nuovo volto di Bottega Veneta: eleganza a tutto campo

Dal 23 al 29 settembre 2025 torna la MFW. Tra pesi massimi e nomi storici, occhi puntati sui debutti da Gucci, Versace, Bottega Veneta e Jil Sander

Lewis Hamilton è tornato a dare lezioni di stile al GP d'Ungheria con la borsa più desiderata di Bottega Veneta

[MADAME FIGARO JAPON] #RM x Bottega Veneta SS26 at the Milan Fashion Week.. (https://instagram.com/reel/DPHqh8wjQbj/?igsh=MTFqMno4NTBjOThvZQ==…) RM X BOTTEGA VENETA #RMxBottegaVeneta #MFW #RMxMFW25 #BottegaVeneta - X Vai su X

La borsa Lauren 1980 di Bottega Veneta torna alla Milano Fashion Week: è la maxi clutch versatile e capiente, simbolo dello stile back laid https://vogueitalia.visitlink.me/V1q_GF - facebook.com Vai su Facebook

Nella prima sfilata Bottega Veneta di Louise Trotter gli intrecci sono un linguaggio: su trench, giacche e gonne sono «un'estensione della persona» - Il debutto della direttrice creativa alla Milano Fashion Week, con la collezione primavera estate 2026, è stato un viaggio nei sessant'anni di storia della Maison. Lo riporta vogue.it

Il nuovo Bottega Veneta. E le altre sfilate del giorno 5 alla Milano Fashion Week - Le passerelle della quinta giornata di MFW, dal debutto di Louise Trotter da Bottega Veneta al glamour hollywoodiano di Dolce&Gabbana ... msn.com scrive