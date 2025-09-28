Botta e risposta La Palmense Fermana sfiora il colpaccio In zona Cesarini il pareggio di Antolini
Vigor Montecosaro 2 Palmense Fermana 2 VIGOR: Velaj, Merelli (18’ st Lopez), Pepi, Rossini, Tidei (14’ Beruschi), Boccanera (16’ st Colonnini), Marcantoni, Mancini, Pesaresi, Cicconetti, Antolini All. Fontinovo. PALMENSE FERMANA: Osso, De Carolis, Silenzi, Aliffi, Compieta (47’ pt Urbani), Nazziconi F., Haxhiu, Fuglini, Nazziconi M. (39’ st Ruggeri), Cuccù, Zira All. Cardelli. Arbitro: Chenouf di Pesaro. Reti: 11’ Aliffi, 35’ rig. Cicconetti, 12’ st rig. Zira, 43’ Antolini. Una partita giocata a viso aperto che non ha deluso le aspettative degli spettatori. Ospiti in vantaggio con Aliffi (11’) il cui colpo di testa non lascia scampo al portiere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
