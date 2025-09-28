Boscoreale | lite in tabaccheria 60enne aggredito finisce in prognosi riservata

Boscoreale, lite in tabaccheria: arrestato 37enne di Pompei. Un banale diverbio in tabaccheria si è trasformato in una violenta aggressione a Boscoreale. Un 37enne di Pompei è stato arrestato dai Carabinieri per lesioni aggravate dopo aver colpito un 60enne del posto con calci e pugni. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. L’episodio è avvenuto in serata in una tabaccheria di via Passanti Flocco. La discussione, di cui non sono ancora chiari i motivi, è degenerata all’esterno del locale, dove il giovane ha atteso la vittima per aggredirla brutalmente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it