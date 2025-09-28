Borseggi sulla metropolitana a Roma 14 arresti VIDEO

Tg24.sky.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si mescolavano tra i passeggeri nelle ore di punta, approfittando della confusione, del caos e della calca tipica delle fermate centrali per colpire le loro vittime. Sono 14 i "professionisti del borseggio" arrestati dalle volanti del sottosuolo della polizia tra le linee A e B della metropolitana di Roma, sorpresi in flagranza o nell'immediatezza dei fatti mentre mettevano a segno i loro colpi. Gli arrestati agivano in coppia o in piccoli gruppi, con ruoli ben definiti. Mentre uno di loro faceva da palo, coprendo i movimenti del complice e distraendo le vittime con manovre apparentemente casuali, l'altro apriva con destrezza la zip della borsa o dello zaino, per poi infilare la mano e sfilare il portafogli o altri oggetti di valore. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

borseggi sulla metropolitana a roma 14 arresti video

© Tg24.sky.it - Borseggi sulla metropolitana a Roma, 14 arresti. VIDEO

In questa notizia si parla di: borseggi - metropolitana

borseggi metropolitana roma 14Roma, borseggi in Metro: polizia arresta 14 persone - I ladri si mescolavano tra i passeggeri nelle ore di punta, approfittando della confusione, del caos e della calca tipica delle fer ... Da msn.com

borseggi metropolitana roma 14Borseggi sulla metropolitana a Roma, 14 arresti della polizia - Si mescolavano tra i passeggeri nelle ore di punta, approfittando della confusione, del caos e della calca tipica delle fermate centrali per colpire le loro vittime. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Borseggi Metropolitana Roma 14