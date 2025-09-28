Borse europee | chiusura in positivo
Le Borse europee hanno registrato una chiusura positiva. Questo nonostante l’annuncio di nuovi dazi da parte del Presidente Trump. Ad aver contribuito all’andamento con il segno + è stata l’inflazione americana in linea con le attese. Questo indicatore fa mantenere quindi la previsione di due altri tagli Fed entro l’anno. La Fed ha un mandato di inflazione al 2%, un valore che si mantiene ancora sopra, ma non in maniera drammatica. Borse europee, anche Milano in positivo. Milano chiude a +0,96% dopo i cali degli ultimi due giorni, la migliore è stata Madrid a +1,2%. Piazza Affari è stata sostenuta dalle banche e dalle assicurazioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: borse - europee
Borse europee in calo: pesano i dazi
Borse europee in rosso dopo i dazi al 30%: Trump salva i Bitcoin, picco a 121mila dollari
Dazi, Meloni: "Intesa senza effetti devastanti". Borse europee verso avvio in rialzo
Le Borse europee “dribblano” i nuovi dazi di Trump sui farmaci e chiudono in volata. Inflazione Usa nelle attese. Ftse Mib “maglia rosa” tra gli indici europei, poi rallenta leggermente e chiude con un rotondo +1% ma dietro a Madrid. #Finanza #Borse # - X Vai su X
Le Borse europee salgono, sotto la lente i titoli colpiti dai nuovi dazi Trump - Segui la DIRETTA • MERCATI Tensione Nato-Mosca spinge il petrolio in rialzo di Gabriella Bruschi - facebook.com Vai su Facebook
La Borsa del 23 settembre, Piazza Affari chiude in positivo ma è frenata da Mediobanca - Cresce sempre di più l’oro e tocca ancora nuovi record, mentre le tensioni geopolitiche frenano il petrolio. quifinanza.it scrive
Borse in moderato rialzo nonostante i dazi di Trump. Focus su dati USA - Segno più in chiusura per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,96%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All- Scrive quifinanza.it