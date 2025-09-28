Borse europee | chiusura in positivo

Le Borse europee hanno registrato una chiusura positiva. Questo nonostante l’annuncio di nuovi dazi da parte del Presidente Trump. Ad aver contribuito all’andamento con il segno + è stata l’inflazione americana in linea con le attese. Questo indicatore fa mantenere quindi la previsione di due altri tagli Fed entro l’anno. La Fed ha un mandato di inflazione al 2%, un valore che si mantiene ancora sopra, ma non in maniera drammatica. Borse europee, anche Milano in positivo. Milano chiude a +0,96% dopo i cali degli ultimi due giorni, la migliore è stata Madrid a +1,2%. Piazza Affari è stata sostenuta dalle banche e dalle assicurazioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

