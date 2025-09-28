Borgomanero furti di rame nei cimiteri

Furti di rame nei cimiteri di Borgomanero.È successo nelle scorse settimane nei cimiteri di San Marco e di Santa Cristina, dove i ladri si sono introdotti di notte per asportare alcuni tratti dei pluviali delle strutture. La polizia locale sta visionando le telecamere di sorveglianza per risalire. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

