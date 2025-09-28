Borghi analizza | Quella di Pio Esposito è una storia più che una favola Lautaro è un tesoro enorme per l’Inter!
Il giornalista e telecronista Stefano Borghi ha analizzato e commentato la vittoria ottenuta ieri sera dall’Inter contro il Cagliari in campionato. Intervenuto dagli studi di Sky Sport al termine di Cagliari Inter, il giornalista e telecronista Stefano Borghi ha elogiato la prestazione dei nerazzurri soffermandosi sulla prova di due singoli come Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito. SU CAGLIARI INTER – « Vittoria, non aver subito gol, consapevolezza che non ci si può abbassare di un grado e bisogna sempre tenere alta l’attenzione con il risultato messo al sicuro solo alla fine ». PIO ESPOSITO? – « Quella di Esposito comincia ad essere una storia e non più una favola e ci sono elementi concreti sul campo, poi l’esagerazione è il pane quotidiano del calcio ma sta fissando cose chiare in campo quando gioca. 🔗 Leggi su Internews24.com
