Boranga infinito | a 82 anni torna in porta con la Trevana

Lamberto Boranga è tornato oggi in campo nel campionato umbro di Prima categoria, difendendo i pali della Trevana nella gara contro la Vis Foligno. Il portierone, che compirà 83 anni il prossimo 30 ottobre, è rimasto in campo per 50 minuti, subendo quattro reti. "E' stata una giornata fantastica, perché sono tornato in campo dove avevo iniziato la carriera molto decenni fa - ha detto - e dispiace. 🔗 Leggi su Feedpress.me

