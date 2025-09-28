Boom di visitatori per la mostra impressionista | arte e musica conquistano il pubblico
MESAGNE - La grande mostra "Negli anni dell'impressionismo. Da Monet a Boldini: artisti in cerca di libertà" sta vivendo il suo momento d'oro a Mesagne. L'evento, allestito nel castello normanno svevo, raccoglie 153 opere originali che catturano perfettamente il passaggio tra estate e autunno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
