Bonus Tpl record 13mila abbonati Ticket mensili dai 5 ai 20 euro | Smog giù e aiuti contro il carovita

Tredicimila e più abbonamenti già richiesti con il bonus Tpl, la promozione per viaggiare con i mezzi pubblici a prezzi in certi casi (come per gli studenti) quasi irrisori. È il bilancio, del primo mese di “ Ti porta Firenze-Più viaggi meno paghi! ”, la campagna promossa dall’amministrazione comunale per incentivare l’uso dei mezzi pubblici. La promozione – che prevede l’acquisto di abbonamenti a prezzi scontati con ticket mensili dai 5 ai 20 euro e che lega gli sconti all’utilizzo – è dedicata ai residenti del Comune di Firenze. Ben 2.500 i nuovi abbonati, coloro che hanno per la prima volta fatto l’abbonamento decidendo di sperimentare i mezzi e lasciare l’auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

