Bomba d’acqua a Fermo sottopassi allagati e smottamenti | decine di chiamate dopo il nubifragio

Porto San Giorgio (Fermo), 28 settembre 2025 – Sottopassi allagati, ma allagamenti anche in scantinati, garage e seminterrati. Gravi i danni a Porto San Giorgio ( Fermo) a causa del nubifragio abbattutosi sulla costa fermana la notte scorsa. Nubifragio ad Ascoli, salvati mamma e bimbo: erano rimasti bloccati nell’auto allagata Dalle 4 di questa mattina decine le telefonate e le richieste di intervento ai vigili del fuoco, che si sono al lavoro per liberare dall'acqua sottopassi e garage allagati. Quasi tutti i sottopassaggi della città costiera del Fermano, a causa della bomba d’acqua che si è abbattuta sulla città, e non solo, si sono allagati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bomba d’acqua a Fermo, sottopassi allagati e smottamenti: decine di chiamate dopo il nubifragio

In questa notizia si parla di: bomba - acqua

Bomba in acqua scoperta da un bagnante: scatta l’allarme, zona interdetta

Bomba d’acqua a Firenze, allerta meteo fino a 7 luglio

Meteo, allerta supercelle su mezza Italia: «Sistemi temporaleschi alti fino a 12 km». Bomba d'acqua a Firenze, temporali a Milano

?Una forte e improvvisa bomba d’acqua, senza alcuna allerta, sta colpendo in questo momento Francavilla. I nostri tecnici, la Polizia Locale, gli operai e i volontari della Protezione Civile stanno monitorando la situazione, sono presenti sul territorio e sono pr - facebook.com Vai su Facebook

#Ischia: una bomba d'acqua ha investito l'isola stamattina, nessuna vittima ma tanti disagi, specie a Forio - X Vai su X

Un’altra bomba d’acqua . Sottopassi chiusi e disagi. Paura per un fulmine - Danni e disagi da maltempo, ieri pomeriggio su tutto il territorio Fermano, colpito da forti piogge e temporali. Da ilrestodelcarlino.it

Bomba d’acqua nella Bassa, viabilità in tilt tra allagamenti, strade chiuse e sottopassi impraticabili - In poche ore la pioggia intensa ha mandato in tilt la viabilità: diverse strade sono state chiuse al traffico e ... Secondo bergamonews.it