28 set 2025

Emozioni e spettacolo nel 2-2 tra Bologna e Lecce al Via del Mare nella quinta giornata di campionato. I padroni di casa trovano il vantaggio al 13? con Lassana Coulibaly, per poi subire la rimonta dei rossoblù, che si portano avanti con il rigore di Orsolini allo scadere del primo tempo e con il gol di Odgaard al 71?. Al 94?, con l’ultimo pallone della partita, la squadra di Di Francesco trova un insperato pareggio con il colpo di testa di Camarda, alla prima rete del sua giovane carriera in Serie A. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bologna-Lecce 2-2, Camarda salva Di Francesco: gol all’ultimo secondo per il pari

