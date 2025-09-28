Bologna-Lecce 2-2 Camarda salva Di Francesco | gol all’ultimo secondo per il pari
Emozioni e spettacolo nel 2-2 tra Bologna e Lecce al Via del Mare nella quinta giornata di campionato. I padroni di casa trovano il vantaggio al 13? con Lassana Coulibaly, per poi subire la rimonta dei rossoblù, che si portano avanti con il rigore di Orsolini allo scadere del primo tempo e con il gol di Odgaard al 71?. Al 94?, con l’ultimo pallone della partita, la squadra di Di Francesco trova un insperato pareggio con il colpo di testa di Camarda, alla prima rete del sua giovane carriera in Serie A. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: bologna - lecce
Lecce-Bologna (domenica 28 settembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Lecce-Bologna: colpaccio possibile nonostante le fatiche di coppa
Milan-Bologna, Tomori: “Vogliamo continuare quanto fatto a Lecce. Sulla difesa…”
Serie A, Lecce-Bologna 2-2: gol di Coulibaly, Orsolini, Odgaard e Camarda Via del Mare Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quinta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-new - facebook.com Vai su Facebook
#Lecce 1-1 #Bologna : Riccardo Orsolini penalty! #LecceBologna #SerieA #Calcio #SerieAEnilive - X Vai su X
Camarda salva Di Francesco all'ultimo minuto e nega la rimonta al Bologna: 2-2 show a Lecce - I salentini, avanti con Coulibaly, subiscono la rimonta firmata da Orsolini e Odgaard ma al 94° il classe 2008 salva i padroni di casa ... Da tuttosport.com
Partita al cardiopalma tra Lecce e Bologna: finisce 2-2 al Via del Mare - 2 in un match della quinta giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it