Bollate la Polizia locale recupera e restituisce una bici da corsa rubata da 5000 euro

Bollate. “Pronto? Qui Polizia Locale: abbiamo recuperato la sua bici da corsa”. Così ha avuto inizio la telefonata che nessun ciclista si aspetterebbe: un colpo di fortuna, ma soprattutto il risultato di un intervento attento della Polizia locale di Bollate. Bici da corsa rubata, la Polizia locale la trova e la restituisce al proprietario . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net