Bollate la Polizia locale recupera e restituisce una bici da corsa rubata da 5000 euro
Bollate. “Pronto? Qui Polizia Locale: abbiamo recuperato la sua bici da corsa”. Così ha avuto inizio la telefonata che nessun ciclista si aspetterebbe: un colpo di fortuna, ma soprattutto il risultato di un intervento attento della Polizia locale di Bollate. Bici da corsa rubata, la Polizia locale la trova e la restituisce al proprietario . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Bollate. Gli rubano dalla cantina bici da corsa da 5000 euro, recuperata dalla Polizia Locale - com) Bollate, 27 settembre 2025 – Così ha avuto inizio la telefonata che nessun ciclista si aspetterebbe: un colpo di fortuna, ma soprattutto il risultato di un intervento attento dell ... Si legge su mi-lorenteggio.com
