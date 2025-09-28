Bollate Caritas | stop alla raccolta di abiti usati

. La Caritas di Bollate sospende il servizio di raccolta degli indumenti usati, una delle attività che da anni contraddistingue l’impegno di questa preziosa realtà cittadina. La decisione di non raccogliere più dai cittadini gli indumenti usati in buono stato è dettata da una doppia motivazione: da un . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: bollate - caritas

Convocazione Consiglio Comunale Martedì 30 settembre 2025, ore 20.30 ? Eventuale prosecuzione: mercoledì 1 ottobre 2025, ore 20.30 La seduta sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale del Comune di Bollate. Documentazione dis - facebook.com Vai su Facebook

Caritas: addio alla raccolta di abiti usati - Le prime immagine della raccolta e dei cassonetti, negli archivi, sono in bianco e nero. Riporta rainews.it

La raccolta della Caritas per Natale: "Cresce la povertà alimentare" - La Caritas diocesana lancia raccolta fondi per mensa e Emporio della solidarietà in collaborazione con la Misericordia. Scrive lanazione.it