Prima in casa per un BodoGlimt che ha debuttato in Champions League pareggiando sul campo dello Slavia Praga, mentre per il Tottenham sarà la prima in trasferta dopo l’esordio vittorioso contro il Villarreal. I norvegesi sono in lotta con il Viking Stavanger per la conquista del titolo nazionale per la terza volta di fila, che . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bodo/Glimt-Tottenham (Champions League, 30-09-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici