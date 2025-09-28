Blue lock stagione 3 e film live-action in arrivo

Nonostante le critiche rivolte alla seconda stagione, Blue Lock si prepara a tornare con una terza stagione, confermando così la sua presenza nel panorama degli anime sportivi. La notizia è stata annunciata a settembre 2025, poco dopo la conclusione della seconda serie, e anticipa l’adattamento dell’arco narrativo denominato Neo Egoist League. Questa ripresa rappresenta un passo importante per la serie, che continua a mantenere alto l’interesse dei fan nonostante alcune controversie passate. blue lock stagione 3 adatterà l’arco neo egoist league. annuncio e dettagli principali. L’ annuncio ufficiale della terza stagione di Blue Lock è stato effettuato durante il Blue Lock Egoist Festa 2025, evento tenutosi a Tokyo il 28 settembre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

blue lock stagione 3 e film live action in arrivo

blue lock stagione 3Blue Lock: arriva la stagione 3 e un film live-action previsto per il 2026 - I fan di Blue Lock hanno finalmente ricevuto la notizia che aspettavano: è arrivata la conferma ufficiale della stagione 3. Lo riporta mangaforever.net

