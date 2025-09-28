Blitz in metro a Roma | 14 borseggiatori in manette

Sbircialanotizia.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fra i convogli sotterranei più affollati della Capitale, Sbircia la Notizia Magazine ha seguito passo dopo passo la vasta operazione che ha portato a quattordici arresti. I nostri riscontri, verificati con Adnkronos, descrivono l’azione coordinata della Polizia di Stato nelle linee A e B della metropolitana di Roma. Colpi studiati nelle ore di punta L’ora . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

blitz in metro a roma 14 borseggiatori in manette

© Sbircialanotizia.it - Blitz in metro a Roma: 14 borseggiatori in manette

In questa notizia si parla di: blitz - metro

Blitz dei writers al deposito e in metro: tre bloccati vandali

blitz metro roma 14Roma, borseggi in Metro: polizia arresta 14 persone - I ladri si mescolavano tra i passeggeri nelle ore di punta, approfittando della confusione, del caos e della calca tipica delle fermate centrali ... Come scrive msn.com

blitz metro roma 14Furti in metropolitana a Roma, arrestati 14 borseggiatori - Agivano in coppia o in gruppo nelle fermate affollate, con ruoli ben definiti. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Blitz Metro Roma 14