Blitz in metro a Roma | 14 borseggiatori in manette
Fra i convogli sotterranei più affollati della Capitale, Sbircia la Notizia Magazine ha seguito passo dopo passo la vasta operazione che ha portato a quattordici arresti. I nostri riscontri, verificati con Adnkronos, descrivono l’azione coordinata della Polizia di Stato nelle linee A e B della metropolitana di Roma. Colpi studiati nelle ore di punta L’ora . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Roma, borseggi in Metro: polizia arresta 14 persone - I ladri si mescolavano tra i passeggeri nelle ore di punta, approfittando della confusione, del caos e della calca tipica delle fermate centrali
Furti in metropolitana a Roma, arrestati 14 borseggiatori - Agivano in coppia o in gruppo nelle fermate affollate, con ruoli ben definiti.