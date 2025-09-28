BLANCA | ADDIO LINNEO E NEW ENTRY NELLA TERZA STAGIONE DELLA SERIE FIRMATA RAI

Torna la consulente più colorata e intuitiva, ma molte cose sono cambiate. La terza stagione di “Blanca” risponderà alle molte domande del pubblico a partire da lunedì 29 settembre per 6 serate in prima visione su Rai1. Maria Chiara Giannetta indossa ancora una volta le felpe colorate e l’atteggiamento scanzonato di Blanca, ma rivela un’inedita fragilità perché questa volta la consulente cieca ha paura del buio e del futuro. Non ha più al suo fianco l’adorata Linneo, cane guida e spalla, ma ritrova la giovane Lucia (Sara Ciocca), la fidata amica Stella (Federica Cacciola) e il padre Leone (Ugo Dighero), amorevole e premuroso. 🔗 Leggi su Bubinoblog

