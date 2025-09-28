I nuovi episodi dal 29 settembre su Rai1 vedranno grossi cambiamenti nella vita della protagonista, interpretata da Maria Chiara Giannetta, a partire dal cane. Perché Linneo non c'è più? La terza stagione di Blanca, la serie di successo con Maria Chiara Giannetta che torna dal 29 settembre su Rai1, rappresenterà una sorta di ripartenza per la fiction e i suoi protagonisti. Dopo gli eventi traumatici del precedente finale di stagione, Blanca dovrà anche affrontare un ulteriore dolore: l'assenza di Linneo. La notizia ha fatto molto velocemente il giro del web e molti si sono chiesti come mai la produzione abbia scelto di cambiare nuovamente il cane-guida della protagonista - che, lo ricordiamo, è cieca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Blanca 3, addio Linneo nella terza stagione. L'arrivo di Cane 3 spiegato dal regista: "È stata una necessità"