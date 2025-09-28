Blanc esonerato dall'Al-Ittihad a causa di Benzema | via dopo la sconfitta contro Cristiano Ronaldo

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blanc è stato esonerato poche ore dopo la prima sconfitta stagionale avvenuta contro la squadra di Cristiano Ronaldo: dietro la scelta ci sarebbe il parere di Benzema. 🔗 Leggi su Fanpage.it

