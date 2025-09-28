Black Ops 7 | svelata la modalità Zombi più grande di sempre

L’attesa è finita: Activision e Treyarch hanno svelato i primi dettagli sulla nuova modalità Zombi di Call of Duty: Black Ops 7, in arrivo il 14 novembre e pronta a riprendere la trama da dove si era interrotta in Reckoning di Black Ops 6. Il cuore dell’esperienza sarà “Ashes of the Damned”, la più grande mappa basata su round mai realizzata per la serie, ambientata nel misterioso Etere Oscuro. I giocatori potranno esplorare sei aree principali, tra cui Janus Towers Plaza, Blackwater Lake e il cosmodromo Zarya, muovendosi a bordo di un camion corazzato potenziabile, “Ol’ Tessie”. La squadra giocabile includerà fino a otto personaggi, con il ritorno di leggende come Richtofen, Nikolai e “Tank” Dempsey, doppiati dalle loro voci originali. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

